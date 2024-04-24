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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يدعو إلى تقديم «الظالمين والمُغتصبين» الإسرائيليين للعدالة

صدى البلد

وفقًا لتايمز أوف إسرائيل، دعي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتحقيق العدالة لفلسطين خلال زيارته لسريلانكا، وسط إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ويؤكد رئيسي أن إسرائيل، التي يشير إليها بـ"النظام الصهيوني الإسرائيلي"، تضطهد الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، مشددا على ضرورة محاسبته على أفعاله. وهو يحدد نهجا من ثلاث خطوات، الدعوة إلى طرد المغتصبين، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة، والدعوة إلى تقديم الظالمين إلى العدالة.

ويسلط التقرير الضوء على زيارة رئيسي إلى سريلانكا، حيث افتتح مشروعًا للطاقة الكهرومائية والري، مستغلًا الفرصة لعرض التقدم التكنولوجي الذي حققته إيران. وهو يتحدى فكرة أن المعرفة والتكنولوجيا حكر على الدول الغربية، وينتقدها باعتبارها متجذرة في الاستعمار والغطرسة. ويؤكد رئيسي قدرة إيران على تبادل معرفتها مع الدول الأخرى، مستشهداً بالمشاريع الجارية في 20 دولة.

ويشير التقرير إلى أن زيارة رئيسي تمثل أول زيارة يقوم بها زعيم إيراني إلى سريلانكا منذ زيارة محمود أحمدي نجاد في عام 2008. وتعكس تصريحات رئيسي خلال زيارته التزام إيران بتحدي الهيمنة الغربية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين على المسرح العالمي.

 

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