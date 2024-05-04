خبراء يحذرون جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم

حذر عدد من الخبراء جميع مستخدمي متصفح "Google Chrome" جوجل كروم وذلك لتخفي عدد من البرامج المزيفة في الملحقات والتحديثات الخاصة بالمتصفح.

وقال الخبراء في ThreatFabric إن هذه البرمجيات الضارة تمثل خطرًا كبيرًا على خصوصية المستخدمين وأمنهم المالي، مما يسلط الضوء على ضرورة توخي الحذرعند تنزيل الملحقات أو التطبيقات.

ويشكل البرنامج الخبيث المسمى Brokewell، أحدث إضافة إلى ترسانة البرامج الضارة على الأجهزة، خطرًا كبيرًا على مستخدمي أندرويد الذين يعتمدون على جوجل كروم في الأنشطة عبر الإنترنت.

ويتسلل هذا البرنامج، المتنكر في صورة تحديث غير ضار، إلى الأجهزة، مما يمكّن مجرمي الإنترنت من اختراق خصوصية المستخدمين والوصول إلى المعلومات المالية الحساسة.

ومن خلال استخدام هجمات التراكب، يخدع Brokewell المستخدمين وبالتالي الاستيلاء على بيانات الاعتماد الحساسة.

وبمجرد الحصول عليها، تمهد بيانات الاعتماد هذه الطريق لهجمات الاستيلاء على الأجهزة، مما يمنح المتسللين السيطرة على مجموعة واسعة من الإجراءات على هاتف الضحية.