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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الإحصاء البريطانية تحذر من الاستشهاد بأرقام حماس لعدد الشهداء الفلسطينيين

صدى البلد

أصدرت هيئة الإحصاء البريطانية تذكيراً صارماً للسياسيين ووسائل الإعلام على حد سواء فيما يتعلق بصحة أرقام الضحايا التي قدمتها وزارة الصحة التي تديرها حماس. وسط مخاوف متزايدة بشأن موثوقية هذه الأرقام، تؤكد الهيئة الرقابية على أهمية الاعتراف بحدودها وتوفير المصادر عند الاستشهاد بها.

وفقا للتلجراف، تنبع خلفية هذه المذكرة التحذيرية من رسالة قدمها السير مايكل إليس وأندرو بيرسي، تسلط الضوء على اعتراف حماس بـ "بيانات غير كاملة" حول جزء كبير من الوفيات في غزة. 

وقالت الصحيفة: مع إعلان وزارة الصحة التي تديرها حماس عن وقوع أكثر من 34 ألف ضحية فلسطينية منذ بداية الصراع، ظهرت شكوك حول دقة هذه الإحصائيات.

يؤكد السير روبرت تشوت، رئيس هيئة الإحصاء في المملكة المتحدة، على التحديات الكامنة في تقييم إحصاءات الضحايا في الصراعات الخارجية. ويشير بشكل مناسب إلى تعقيدات إعداد التقارير في الوقت الفعلي في مناطق النزاع، حيث تكثر الأخطاء والتحيزات في كثير من الأحيان. على هذه الخلفية، يحث السير روبرت السياسيين والشخصيات العامة على توخي الحذر عند الاستشهاد بمثل هذه الشخصيات وذكر مصادرها صراحة مع الاعتراف بحدودها.

ويؤدي تدخل "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إلى تفاقم هذه المخاوف، مما دفع هيئة الإحصاء إلى تكرار دعوتها إلى الشفافية في نقل أرقام الضحايا.

رداً على هذه التطورات، أكد السير مايكل إليس على ضرورة اليقظة بين المذيعين والشخصيات العامة، محذراً من النشر غير النقدي لدعاية حماس. وهو يشدد على خطورة تصرفات حماس، ويصفها بأنها "منظمة إرهابية شريرة" مسؤولة عن أعمال عنف فظيعة.

 

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