كانت راجعة من الدرس.. تفاصيل إصابة طالبة قنا بطلق ناري| أحداث مأساوية

شهدت قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، حادثًا مأساويًا إثر تعرض طالبة لطلق ناري طائش، أثناء عودتها من درس خصوصي، لتسقط قتيـ.ـلة وسط ذهول المارة.

تفاصيل الواقعة

أصيبت طالبة في المرحلة الثانوية، بطلق نارى طائش، أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بإصابة طالبة في المرحلة الثانوية بطلق نارى فى قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة هاجر.ع 18 عاماً طالبة بالمرحلة الثانوية، بطلق نارى طائش، أثناء عودتها من درس خاص بقرية الحجيرات، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.