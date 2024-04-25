7 مايو.. أبل تعلن تغيرات جديدة طال انتظارها في iPad Pro 2024

يعد العديد من التوقعات، أكدت شركة Apple أنها ستقوم بعقد مؤتمرًا ابل 2024 وذلك خلال 7 مايو المقبل وذلك بعد أن مروقت طويل وبدون تحديث الآيباد بشكل مناسب من الشركة، و من المتوقع أن تطرح الشركة منتجات جديدة خلال المؤتمر لموديلات iPad Air و Pro .

ووفقا لتقرير نشره موقع “ .digitaltrends ” أن جهاز iPad Air سيحصل على نسخة جديدة أكبر مقاس 12.9 بوصة ليحل محل الموديل الحالي مقاس 10.9 بوصة.

على الجانب الآخر من المتوقع أن تتجه الأنظار إلى الجيل الجديد من جهاز iPad Pro، وهو الجهاز اللوحي الأغلى والأكثر تقنيةً في مجموعة Apple وتشير معظم الشائعات إلى أن موديلات iPad Pro 2024 ستأتي بشاشات OLED بدلاً من LCD، و مزايا أخرى مثل استهلاك أقل للطاقة

على الجانب الآخر يأمل المستخدمين أن تجمع شركة آبل بين شاشات OLED ومعدل تحديث الشاشة التكيّفي، وهو من شأنه أن يجعل جهاز iPad Pro الجديد جهازًا مثاليًا لتقديم وضع الاستعداد عليه "StandBy".

تتيح تقنية الشاشة نفسها هذه الميزة على iPhone 14 Pro و15 Pro، وسيكون من السهل على Apple نقل الوظيفة إلى الآيفون.