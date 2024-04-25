البحرية البريطانية: حادث أمني خطير في خليج عدن بـ اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي عدن بـ اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن، تم إطلاقه من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه من المرجح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة إم.في يورك تاون، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتملكها وتديرها شركة أمريكية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أمريكيا وأربعة يونانيين.

وأضافت القيادة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.