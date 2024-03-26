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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية: انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية بـ البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شركة أمبري للأمن البحري البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه رصدت عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية في البحر الأحمر.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة لميليشيات الحوثي فوق جنوب البحر الأحمر، بعد أن أطلقت الميليشيا المتحالفة مع إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه ناقلة نفط تملكها جهة صينية.

أشارت القيادة في منشور على موقع إكس إلى أن الحوثيين أطلقوا الصواريخ بالقرب من ناقلة النفط إم/في هوانج يو التي ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها إلى جهة صينية.

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