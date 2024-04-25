بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. المؤتمر ينظم صالونا سياسا بشأن الإدارة المحلية الإثنين

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، يوم الإثنين المقبل، الصالون السياسي الخامس لعام 2024، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة".

يأتي ذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

بدوره، قال د. مجدي مرشد، مقرر الصالون السياسي للمؤتمر، نائب رئيس الحزب ، إن الصالون السياسي يأتي ذلك في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظراءه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.