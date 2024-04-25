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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال ندوة «صدى البلد»

محمود عطا يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة وطرق تحقيق الأرباح .. فيديو

خلال ندوة «صدى البلد»
خلال ندوة «صدى البلد»

كشف محمود عطا خبير أسواق المال عن أسباب تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن شائعة عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كان له الأثر سلبي الأكبر على أداء السوق، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف “عطا” خلال ندوة “صدى البلد”: "البورصة المصرية.. الاستثمار الآمن والتحوط من المخاطر" أن مؤشر البورصة الرئيسي أغلق تعاملات الأسبوع الماضي قرب مستوى 28 ألف نقطة متراجعًا من مستوى 30 ألف نقطة بضغوط من عودة الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أوضح “عطا” أن مجتمع سوق المال يرفض بشكل قاطع أي حديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2014 وأنها دائمًا ما تتسبب في هبوط السوق، مضيفاً أنه لم يتم تفعيل هذه الضريبة في أسواق المنطقة، واصفًا ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنها من المعوقات الكبيرة للبورصة المصرية.

وقال “عطا” إنه منذ اجتماع البنك المركزي 7 مارس وتشهد البورصة المصرية حالة من التباين خاصة بعد قرارات زيادة سعر الفائدة بنسبة 6% الذي كان له تأثير سلبي على أداء السوق، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح.

وأشار  خبير أسواق المال أن البورصة المصرية حققت أرباحًا وأداء إيجابيًا خلال عام 2023 بدعم من تحرير سعر الصرف، وأنه كلما شهدنا ارتفاعات بالسوق الموازية نشهد أيضًا ارتفاعات على بعض الأسهم القيادية.

أوضح أن تحرير سعر الصرف ساهم في عملية إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة وتحديدًا قطاع البتروكيماويات والأسمدة، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية جيدة داخل البورصة المصرية.

ووجّه خبير أسواق المال نصائح للأفراد الراغبين في الاستثمار لأول مرة بالبورصة المصرية ومن أهمها الابتعاد عن الأحاديث المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاستثمار داخل البورصة.

وأضاف أن هناك عدة ضوابط وشروط للاستثمار الناجح بالبورصة المصرية وهي أن عملية الاستثمار تكون طويل الأجل وليس قصير الأجل، وذلك يحتاج إلى المستثمر المتخصص بشكل كبير، والابتعاد عن القرارات السريعة وقت الهبوط.

وأكد وجود فرص جيدة للاستثمار داخل البورصة ولكن لابد على المستثمر تقبل عمليات المخاطرة، وبالتالي الاستثمار في سوق الأسهم به إيجابيات كثيرة.

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