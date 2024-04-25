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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستشفى «الأحرار» بالشرقية يحصد جائزة «السعودي الألماني الدولي» كأول مشروع سكر متكامل

صدى البلد

قدّم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التهنئة لإدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وعلى رأسهم الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وللدكتور سامح حسين مدير المستشفى، على حصول المستشفى وفوزه بجائزة السعودي الالماني كأول مشروع سكر متكامل.

يأتي ذلك بعد تكريم المستشفى في احتفالية كبري أقامتها إدارة مستشفى السعودي الألماني الدولي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتسلم الجائزة مدير عام المستشفى، كما هنأ الدكتورة أمل كمال رئيسة وحدة السكر بمستشفى الأحرار التعليمي، على هذا الإنجاز الكبير والذي يعد إنجازاً وفخراً للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية بأسرها، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والازدهار، والنجاح الدائم لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

من جانب آخر تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، للاطمئنان على الحالة الصحية للمسعف عطية الشحات عطية، والذي يعمل بفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، ويبلغ من العمر 54 عاما، ويتلقي الرعاية الصحية بمستشفى الأحرار التعليمي، نتيجة تعرضه لحادث أسفر عن حدوث شرخ في عظمة الحوض وتجمع دموي بالرئة.

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 كما تفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور سامح حسين مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، ووحدة عناية الطوارئ بالمستشفى، وتم الاطمئنان من الأطباء على الحالة الصحية للمسعف، كما أوصى إدارة المستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية للمصاب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وعدم مغادرته المستشفى إلا بعد تماثله للشفاء، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة لأداء عمله في أسرع وقت.

إدارة المستشفيات الاستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية السعودي الألماني

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