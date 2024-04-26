بإمكانات عصرية خارقة وسعر معقول .. فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

إذا كنت تبحثين عن ساعة ذكية بمواصفات خارقة يمكنك شراء ساعة iQOO Watch من فيفو والتي تشبه إلى حد كبيرساعة Vivo Watch 3.

ووفقا لموقع “”gsmarena تعمل ساعة iQOO Watch الذكية باستخدام منصة BlueOS وذلك بدلًا من Google Wear OS وتأتي الساعة مع شريحة اتصال رقمية eSIM.

تأتي ساعة iQOO Watch من فيفو بقياس قدره 46.1 ملم، في حين يبلغ سماكها مقدار 11.3 ملم .

وتزن ساعة iQOO Watch حوالي 30 جرامًا دون الحزام، وتأتي بثلاثة 3 أحزمة مختلفة للاختيار فيما بينها.

وتحتوي ساعة iQOO Watch فيفو الجديدة شاشة من نوع OLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا.

يمكن بحصول لكل فرد من أفراد العائلة على ساعة iQOO Watch ، استخدام تطبيق الهاتف لتبادل القياسات الحيوية فيما بينكم البعض.

وتحتوي ساعة iQOO Watch أكثر من 100 وضع رياضي، ويمكن أن تساعدك في تخطيط تمرينك وتدريبك أثناء ارتداءها .

وتدعم ساعة iQOO Watch تقنية NFC، لذا يمكنك استخدامها لأشياء، مثل فتح قفل سيارتك.

وتدوم بطارية ساعة iQOO Watch البالغة سعتها مقدار 505 ميلي أمبير لمدة تصل إلى 8 أيام في وضع البلوتوث في ظل التشغيل العادي، وحتى حوالي 16 يومًا مع تمكين توفير الطاقة.

وتأتي الساعة بسعر قدره 150 دولارًا لنسخة البلوتوث، و 180 دولارًا لنسخة eSIM.