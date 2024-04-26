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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات عصرية خارقة وسعر معقول .. فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

بأمكانيات عصرية
بأمكانيات عصرية خارقة وسعر معقول .. فيفو تكشف عن ساعتها الذ

إذا كنت تبحثين عن ساعة ذكية بمواصفات  خارقة يمكنك شراء ساعة iQOO Watch من فيفو والتي تشبه إلى حد كبيرساعة  Vivo Watch 3.

ووفقا لموقع “”gsmarena تعمل ساعة  iQOO Watch الذكية باستخدام منصة  BlueOS وذلك بدلًا من Google Wear OS وتأتي الساعة  مع شريحة اتصال رقمية eSIM.

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تأتي ساعة  iQOO Watch من فيفو  بقياس قدره 46.1 ملم، في حين يبلغ سماكها مقدار 11.3 ملم .

وتزن ساعة  iQOO Watch   حوالي 30 جرامًا دون الحزام، وتأتي بثلاثة 3 أحزمة مختلفة للاختيار فيما  بينها.

وتحتوي ساعة  iQOO Watch   فيفو الجديدة شاشة من نوع OLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا.

يمكن بحصول لكل فرد من أفراد العائلة على ساعة iQOO Watch ، استخدام تطبيق الهاتف لتبادل القياسات الحيوية فيما بينكم البعض.

وتحتوي ساعة  iQOO Watch  أكثر من 100 وضع رياضي، ويمكن أن تساعدك في تخطيط تمرينك وتدريبك أثناء ارتداءها .

وتدعم ساعة iQOO Watch تقنية NFC، لذا يمكنك استخدامها لأشياء، مثل فتح قفل سيارتك.

وتدوم بطارية ساعة iQOO Watch البالغة سعتها مقدار 505 ميلي أمبير لمدة تصل إلى 8 أيام في وضع البلوتوث في ظل التشغيل العادي، وحتى حوالي 16 يومًا مع تمكين توفير الطاقة.

 وتأتي الساعة بسعر قدره 150 دولارًا لنسخة البلوتوث، و 180 دولارًا لنسخة eSIM.

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