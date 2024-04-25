نائب بـ التنسيقية: مصر تبذل جهودا حثيثة لإرسال المساعدات لأهالي غزة

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حجم المساعدات التي ترسلها مصر إلى أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، دليل كاف للرد على المشككين فى الموقف المصري.

وأوضح بدوي فى بيان صحفى له ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي غزة لرفع جزء من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على حشد الدعم الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكدته جميع المؤسسات الدولية العالمية.

وأضاف النائب خالد بدوي، أن مصر أدركت منذ بداية الأزمة خطورة هذه الحرب، وحذرت العالم أجمع منها، وأنها ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب ودخول أطراف أخرى، وهذا ما حدث بالفعل، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحرب والضغط على إسرائيل.