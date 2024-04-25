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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريق مصري يحصد جائزة أفضل فكرة لتصميم نموذج قلب اصطناعي بالكامل.. فيديو

برنامج مصر تستطيع
برنامج مصر تستطيع

استضاف برنامج "مصر تستطيع" من تقديم الإعلامي إبراهيم فايق ويذاع على فضائية "دي ام سي"، فريقا بحثيا مصريا قدم أفضل فكرة إبداعية لتصميم نموذج قلب اصطناعي كامل.

وقالت نور أيمن عضو بالفريق إن نموذج القلب الاصطناعي به مواد يتقبلها الجسم عن غيرها.

 

وقالت ماسة أحمد، إنه تم عمل بحث من قبل الفريق عن المواد التي لا يقبلها الجسم في عمليات القلب.

وقال من جانبهم عبد الرحمن عمر، إن هناك ٢٠ ٪؜ من من يقومون بعملية زراعة مضخة قلبية يموتون بسبب مهاجمة الجسم لها ، لافتا إلي أن التصميم استغرق سنة.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/PMfvqfgBA4xWhL49/?mibextid=ox5AEW

ابراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق برنامج مصر تستطيع مصر تستطيع

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