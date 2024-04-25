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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جودة يكشف تفاصيل طرح إطارات مصرية للسيارات الملاكي

إبراهيم جودة، رئيس
إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتصنيع الاطارات

أكد إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتصنيع الاطارات، أننا الآن في الانتاج التجريبي لإطارات السيارات الملاكي بالمقاسات الأكثر تداولا في مصر، ونأمل أن نستحوذ على جزء كبير من السوق المصري.

وقال جودة، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”،  أننا الآن في مراحل الإنتاج التجريبي، ولكن في أكتوبر القادم، سنتمكن من الوصول بنسبة 25% من السوق ، مؤكدا أن لدينا خطة إنتاج لعام 2025.

وتابع أنه بحلول عام 2027، سنتمكن من تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، مؤكدا أن جزءا من إنتاجنا سيكون مخصصا للتصدير لاستقطاب العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك دولا بدأت في التعاقد معنا.   

إبراهيم جودة شركة بيراميدز تصنيع الإطارات سيارات الملاكي السوق المصري

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