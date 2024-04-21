رئيس مصنع بيراميدز: الإطارات المصنعة بمصنع بورسعيد مطابقة للمعايير الأوروبية

أشاد إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات، لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمصنع.

قال إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحمد لله وصلنا لحاجة كبيرة بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتا: "دعم الدولة كان السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه".

أضاف: "نقوم بتصنيع مقاسات 12 و 13 و 14 و 15 للسيارات الملاكي وقريبا سوف ندخل خطوط إنتاج لمقاسات إطارات أكبر "، لافتا: "استعدنا تصنيع إطارات السيارات الملاكي محليا ورئيس الوزراء قام بافتتاح خطين انتاج داخل مصنعنا ".

أشار: " الإطارات المصنعة بمصنع بورسعيد ستكون مكافئة للمعايير الأوروبية"، متابعا: "المكون المحلي في مصنع إطارات السيارات 70 % ونسعى لبناء مصنع مصري لإنتاج الكاوتش كي ينافس الماركات العالمية ".

