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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مصنع بيراميدز: الإطارات المصنعة بمصنع بورسعيد مطابقة للمعايير الأوروبية

مصنع بيراميدز
مصنع بيراميدز

أشاد إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات، لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمصنع.

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رئيس الوزراء من داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: الصناعة أولوية لنا

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رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: نصدر لـ 10 دول.. وننافس المنتجات الأوروبية

قال إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحمد لله وصلنا لحاجة كبيرة بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتا: "دعم الدولة كان السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه".

أضاف: "نقوم بتصنيع مقاسات 12 و 13 و 14 و 15 للسيارات الملاكي وقريبا سوف ندخل خطوط إنتاج لمقاسات إطارات أكبر "، لافتا: "استعدنا تصنيع إطارات السيارات الملاكي محليا ورئيس الوزراء قام بافتتاح خطين انتاج داخل مصنعنا ".

أشار: " الإطارات المصنعة بمصنع بورسعيد ستكون مكافئة للمعايير الأوروبية"، متابعا: "المكون المحلي في مصنع إطارات السيارات 70 % ونسعى لبناء مصنع مصري لإنتاج الكاوتش كي ينافس الماركات العالمية ".
 

مصنع بيراميدز

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