تاجر مخدرات تائب: ندمت على العمل بها بعد اكتشافي مخاطرها

أكد تاجر مخدرات تائب، أنني كنت أقوم مع أصدقائي ببيع المخدرات بداية من "الحشيش والعديد من الأصناف كالشابو والآيس ومخدر الشعر الذي يشبه شعر الإنسان".

وقال تاجر المخدرات التائب ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن هناك اختلافا في الوزن والكميات للمخدرات، وبأسعار مختلفة تبدأ من 100 جنيه، مؤكدا أنني كنت أحقق أرباحا تصل لـ 5 آلاف جنيه في اليوم الواحد.

وتابع: كنت أعمل في تجارة المخدرات في الشارع، من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء، وكل تاجر يكون له منطقة محددة، مؤكدا أنني لم أخف، وتجارة المخدرات طريق سريع للربح، ولكن في النهاية ندمت على تلك التجارة، لأنها تسبب مخاطر للإنسان.