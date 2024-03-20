لفافات هيروين.. الجنايات تبرئ شقيقين من تهمة تجارة المخدرات ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة السر طلعت عبده ورأفت عبد التواب، ببراءة شقيقين من تهمة الاتجار في المخدرات ببولاق الدكرور.

أحالت النيابة العامة المتهمين "عبدالرحمن.ا" "شريف.ا" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك علي خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 23357 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهمين ضبط بحوزتهم على لفافات من مخدر الهيروين.

تم القبض على المتهمين وحرر محضر، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات.