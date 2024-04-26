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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

صدى البلد

اذا كنتي من محبي الكيكة وتحاولين تقديمها بطريقة مختلفة لذلك نقدم لكي اليوم  طريقة عمل كيكة الجبنة 


المقادير المكونات :-
1: 2 كوب دقيق 
2 : كوب جبنة بيضاء
3: باكو بيكنج بودر
4: رشة ملح 
5: نصف كوب سمنه
6: 3 بيضة
7: كوب لبن
8: كوب جبنة
9: كمون حب


طريقة التحضير طريقة العمل:-
1: إخلطى الطحين مع البيكنج بودر والملح وجزء من الكمون الحب
2: أضيفى البيض مع اللبن والسمن والجبنة والكمون الحب
3: أضيفى خليط الطحين على مراحل وقلبى ثم صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالطحين ورشى على الوجة الكمون الحب
4: ضعى الكيكة فى الفرن حتى تمام النضج ثم زينى الوجة بالجبنة ورشيها بالكمون الحب بألف هنا

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بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

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