بسبب استمرار احتجاز اثنين من موظفي الجمارك.. كينيا تهاجم الكونغو

اتهمت الخطوط الجوية الكينية ، اليوم الجمعة، السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمضايقة بسبب استمرار احتجاز اثنين من موظفي الشركة بسبب مخالفات جمركية مزعومة على الرغم من أمر المحكمة بالإفراج عنهما.



وقالت شركة الطيران في بيان إن ضباطًا من المخابرات العسكرية الكونغولية اعتقلوا الإثنين الماضي بزعم فشلهما في استكمال المستندات الجمركية المتعلقة بشحنة قيمة كان من المقرر نقلها قبل أسبوع.

وأكدت شركة الطيران الوطنية الكينية إن موظفي شركة الطيران حصلوا على زيارة قصيرة واحدة فقط من قبل موظفي السفارة الكينية.

ولم يرد المتحدث باسم حكومة الكونغو ووزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق.



وقالت شركة الطيران: نحن منزعجون من هذا الإجراء الذي يستهدف موظفين أبرياء ونعتبره تحرشًا يستهدف أعمال الخطوط الجوية الكينية.

وأضافت الخطوط الكينية الجوية إنه في وقت إلقاء القبض عليهم، لم تكن الخطوط الجوية الكينية قد استحوذت على الشحنة لأن المعالج اللوجستي كان لا يزال يقوم بمعالجة الوثائق.

وأكدت أن هذه الشحنة كانت لا تزال في قسم الأمتعة تخضع للتخليص عندما وصل الفريق الأمني ​​وزعم أن خطوط الجوية الكينية كان ينقل البضائع دون تخليص جمركي.



وقالت الخطوط الجوية الكينية إن المحكمة أمرت في 25 أبريل بإطلاق سراح الموظفين للسماح بالإجراءات القانونية الواجبة.