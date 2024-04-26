الدفاع الفرنسية: قوة التدخل السريع الأوروبية جاهزة للعمل بحلول عام 2025

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر ليكورنو، في مقابلة تلفزيونية، أن هناك "الكثير من المهام التي لا تدخل في نطاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"والتي غالبا ما تدفع فرنسا إلى قيادة عملياتها بمفردها".

وذكر مثالا على قيام باريس بإجلاء مئات الأشخاص (مواطنين فرنسيين وأجانب) من السودان، العام الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشدد على "ضرورة تشكيل مثل تلك القوة بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين".