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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يومهم العالمي.. نداء عاجل من حماس لعمال العالم

ارشيفي
ارشيفي

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية حماس نداء عاجلا لعمَّال العالم، حيث طالبتهم"بتنظيم أسبوع من الفعاليات التضامنية مع عمّال فلسطين، وليكن يوم العمَّال العالمي صرخة في وجه الظلم والعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"

وقالت الحركة في بيان لها "بمناسبة يوم العمّال العالمي، الذي يصادف الأوّل من مايو، ندعو كافة الحركات والنَّقابات والاتحادات العمَّالية عبر العالم إلى أسبوع من الفعاليات التضامنية مع عمّال فلسطين وقطاع عزَّة، من خلال تنظيم تظاهرات ومسيرات تجوب عواصم ومدن العالم، وتساند وتدعم حقوق عمّال فلسطين في قطاع غزَّة والضفة والقدس والداخل المحتل، وترفض وتجرّم وتفضح كافة أشكال الإجرام والظلم الذي يتعرّضون له، بفعل الاحتلال الصهيوني.

وأضاف البيان :  أننا نتوجه بالنداء إلى نقابات النقل وعمّال الموانئ، ونخصّهم بالدَّعوة لعدم التَّعامل مع شركات الشحن الصهيونية.

كما شدد البيان علي ضرورة تكثيف كلّ أشكال المقاطعة للاحتلال الصهيوني المجرّم، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ على مدار أكثر من نصف عام ضدَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، والمشاركة الفعالة مع كافة التشكيلات النقابية العمالية، في أسبوع التضامن مع عمال فلسطين.

 

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