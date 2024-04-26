خطبة الجمعة من سيناء.. الدكتور هشام عبد العزيز يؤكد: حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة وهذه أهم تطبيقاته في الإسلام

خطبة الجمعة من سيناء

الدكتور هشام عبد العزيز يلقي خطبة الجمعة ويؤكد:

حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة

الله تعالى خص أمتنا بأكمل الشرائع وأقوم المناهج

هذه أهم تطبيقات حسن الخلق في الإسلام

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن الاسلام دين القيم والأخلاق، وقد أولى الإسلام حسن الخلق عناية خاصة ومنزلة عالية، فهو غاية العبادات وأساس قيام الحضارات واستقرار المجتمعات.

وأضاف هشام عبد العزيز، في خطبة الجمعة، من من مسجد النصر، بالعريش بمحافظة شمال سيناء، أن الدول التي لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأساس قيامها.

وأشار إلى أن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، فيقول النبي (ما من شئ أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن).

وأوضح أن حسن الخلق يرفع درجة صاحبها إلى درجة الصائم القائم فيقول النبي (إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار).

وضرب النبي المثل الأعلى في حسن الخلق فصدق مولانا سبحانه وتعالى إذ زكاه بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) فلم ولن يذكر التاريخ أصدق ولا أحكم ولا أعدل ولا أشجع ولا أنبل ولا أكرم ولا أجود ولا أرحم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن حسن الخلق له تطبيقات كثيرة، منها حسن الحديث أي صدق اللسان وطيب الكلام وانتقاء الألفاظ والبعد عن الفحش في القول فهو عنوان الاستقامة.

وأضاف هشام عبد العزيز، في خطبة الجمعة، من من مسجد النصر، بالعريش بمحافظة شمال سيناء، أن الله تعالى يقول عن حسن الخلق في الكلام {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}.

كما أن من تطبيقات حسن الخلق، هو احترام الكبير سنا أو مقاما، فيقول النبي (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) وقال النبي (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمجافي عنه وإكرام ذي سلطان مقسط).

وأوضح أن أولى الناس بالاحترام والتقدير هما الوالدان، فيقول الله تعالى (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا).

كما أن من تطبيقات حسن الخلق، هو إماطة الأذى عن الطريق، فيقول النبي عنها (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق).

كما قال النبي (بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له).

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن الله تعالى خص الأمة المحمدية بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب.

وأضاف هشام عبد العزيز، في خطبة الجمعة، من مسجد النصر، بالعريش بمحافظة شمال سيناء، أن النبي يقول عن رسالته ودعوته (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) فعلى هذه الأمة التخلق بمحاسن الأخلاق عسانا أن نحظى بمحبة النبي.

كما يقول النبي في الحديث الشريف (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسانكم أخلاقا).