يفتح افاقا للتعاون.. طارق نصير يثمن عقد منتدى التعاون العربي مع آسيا الوسطى وأذربيجان

ثمن اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ورئيس المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد لعقد الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمقرر عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة في 30 إبريل المقبل.



وأكد أن هذا المنتدى بمثابة فتح آفاق للتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، ويسهم بشكل كبير في زيادة التعاون خاصة الاقتصادي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للدول العربية مع دول تلك المنطقة، في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، معربا عن تطلعه أن يأتي المنتدى بدفع للتعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل، بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين.



وركز على أن المنتدى يأتي في الأساس إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، مشيدا بالتقدم المحرز والذي حققته حققته الدورتان السابقتان على هذا المسار.



وثمن المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة من جانب دولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سبيل تكليل أعمال المنتدى بالنجاح،

وأشاروا إلى أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، تم إطلاقه عام 2014 استنادا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والأمين العام لجامعة الدول العربية في نفس العام، وتم عقد دورتين من المنتدى من قبل، وما يؤكد أهمية هذا المنتدى وحرص الجانبين على إقامته باستمرار لزيادة التعاون وفتح آفاق جديدة.