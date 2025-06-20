نائب وزير الصحة: صرف مكافأة للمتميزين وجزاءات للمقصرين بالدقهلية

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية، تزامناً مع تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بالإضافة إلى 110 مشرفين من جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى أجا المركزي، حيث تفقد أقسام (الاستقبال - الطوارئ - العيادات الخارجية- الأشعة - العناية المركزة - عناية القلب والأقسام الداخلية) وتأكد من التزام الأطقم الطبية بالتواجد خلال مواعيد العمل، وأوصى بمتابعة جميع الحالات واتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة للمرضى ومجازاة رئيس قسم الباطنة، نظرا ً لضعف متابعة بعض الحالات بالقسم، كما استمع للمرضى المتواجدين بالمستشفى ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية، واثنى على أداء العاملين بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير استكمل الجولة بزيارة مستشفى شربين العام حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ - الغسيل الكلوي - الداخلي - الرعايات المركزة - العمليات - الأشعة - بنك الدم) وأثنى على أداء رئيس قسم الغسيل الكلوي والعاملين بالقسم، ووجه بصرف مكافأة للفريق الطبي بالقسم، وتلاحظ ضعف متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفى في أقسام الأطفال والرعاية المركزة، حيث أوصى بمجازاة كل من رئيسي قسم الأطفال والرعاية المركزة.

وتابع نائب الوزير أوصى خلال الزيارة بضرورة زيادة معدل العمليات على مستوى جميع الأقسام الجراحية للاستفادة من الإمكانيات الموجودة وعدم لجوء المرضى للتوجه لإجراء تلك الجراحات خارج المستشفى، نظرا ً لوجود خمس غرف عمليات، واثناء الاستماع إلى المواطنين المتواجدين بالمستشفى تلاحظ وجود مريضة لم تتلقى الخدمة المطلوبة لها وعلى الفور وجه بحجزها في المستشفى، وعمل الإجراءات اللازمة لها ومحاسبة المسئولين المقصرين بقسم النساء، بينما أثنى على أداء العاملين في بنك الدم بالمستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن جولة الدكتور عمرو قنديل، تضمنت زيارة الإدارة الصحية بشربين، حيث قام بزيارة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص وتفقد (غرفة الطوارئ - عيادات طب الأسرة والأطفال - الأسنان) للتأكد من توافر أدوية ومستلزمات حالات الطوارئ، كما اطمئن على نسب تغطية التطعيمات الروتينية، والألبان الصناعية بالصيدلية، وأوصى بزيادة عدد ملفات طب الأسرة، مع الإشادة بأداء الفريق الطبي بالوحدة.

وقال إن نائب الوزير، استكمل جولته بزيارة إدارة المنصورة الصحية، وتفقد وحدة طب أسرة البرامون (عيادات طب الأسرة- الباطنة والأطفال - العلاج الطبيعي- الاشعة - المعمل) وتفقد أعمال متابعة الأمومة والطفولة والأعمال الوقائية من تطعيمات، واطمئن على توافر الأدوية بالصيدلية، وأوصى بضرورة العمل على زيادة التردد على عيادة الأسنان، وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتوفرة بالوحدة، مشيدا بأداء الفريق الطبي بالوحدة.

واستكمل «المتحدث الرسمي للوزارة» أن نائب الوزير اختتم زيارته للمحافظة بعقد اجتماع مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الإشرافي بالوزارة والمديرية، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة.

مكافأة ل مدير الإدارة ومدير الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية بتمي الأمديد

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أوصى بمكافاة فريق مكافحة العدوى بالمديرية، وإدارة المعامل والمعمل المشترك والأغذية وصحة البيئة والصحة المهنية، ومكاتب الصحة، وإدارة المتوطنة على مستوى المديرية، ومجازاة مدير مستشفى صدر المنزلة ورئيس قسم رعاية الأطفال المبتسرين ومشرفة القسم بمستشفى تمي الأمديد ومستشفى المطرية، نتيجة للقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعلى مستوى الإدارات الصحية وجه بمكافأة مدير الإدارة ومدير الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية بتمي الأمديد، ونتيجة للقصور في متابعة إجراءات الرعاية الأساسية، أوصى بمجازاة كل من مدير إدارة الجمالية، ومدير الرعاية الأساسية، ومديري الرعاية الأساسية بإدارة المنزلة ومحلة دمنة، وتوجه بالشكر لمدير المديرية والفريق الإشرافي بالمديرية وفريق العمل بالمستشفيات والإدارات ووحدات الرعاية الأساسية، مؤكدا ضرورة تحسين معدل الأداء عن الزيارة السابقة، فيما يخص الأعمال الوقائية والرعاية الأساسية.