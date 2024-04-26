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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

النائبة راويه مختار
النائبة راويه مختار

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن شكاوى أطباء الأسنان في زيادة أسعار البنج وهو ما يحدث بلبلة في الشارع المصري وعلي شبكات التواصل الاجتماعي.


واكدت عضو لجنه الصحه بمجلس النواب النائبة راويه مختار أننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى أطباء الأسنان من الأنباء التي تُشير بل و تؤكد زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من ٦٠٪ ،في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة لسعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأي شكل من الأشكال.


واوضحت عضو مجلس النواب راويه مختار انه كان من المتوقع أن يتم تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية والدوائية بعدما تم الافراج الجمركي عن غالبية المستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج الدوائي المحتجزة بالموانئ فهذه الزيادة غير المبرره في ظل استقرار سعر الصرف الحالي وتوطين صناعة البنج في الدولة المصرية مؤخرا بشكل خاص، ومختلف المستلزمات والأصناف الدوائيةوالعلاجية خلال السنوات القليلة الماضية تثير الكثير من التساؤلات.


وطالبت عضو صحه النواب من الحكومه مراجعة تلك الزيادات المبالغ فيها، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذي سيتحمل هو وحده كافة النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات وذلك نتيجة أن ذلك الأمر سينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الكشف و الخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة، وهو ما يزيد من الأعباء المادية على المواطن البسيط الذي فاض به الكيل من تلك الارتفاعات.

راويه مختار مجلس النواب حنفى جبالى وزير الصحة البنج اسعار البنج

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