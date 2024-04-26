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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة : الأهلي يبذل جهودًا كبيرًا لإنجاح البطولات الدولية‎ ‎

صدى البلد

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده فى افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» ‏موجهًا التهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي استضافها مؤخرًا‎.‎


وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج يبذل جهودا كبيرة من تطوير ‏اللعبة ووضعها على الخريطة العالمية وحرصه على إقامة البطولة فى مصر‎.‎


ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة على استضافة البطولة، مشيدًا ‏بالجهد المبذول في تنظيم البطولة من اللجنة العليا المنظمة برئاسة محمد الدماطي رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومي عاطف نائب ‏رئيس اللجنة‎. ‎


وأشار وزير الشباب والرياضة أن هناك خططا استراتيجية لتطوير الرياضة المصرية، ومن بينها الكرة الطائرة التي بات لها ‏وجود دائم على المستوى الدولة‎.‎

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IMG-20240426-WA0017
IMG-20240426-WA0016
IMG-20240426-WA0016
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IMG-20240426-WA0014(1)

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