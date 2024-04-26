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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أوستن
أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات دفاعية أخرى بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، والتي ستشمل صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة أخرى.

وأضاف أوستن في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية اليوم الجمعة "يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة مساعدة أخرى بقيمة مليار دولار، بما في ذلك المزيد من ذخيرة نظام HIMARS، وذخائر 155 ملم، وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، ومركبات مدرعة".

وأشاد أوستن بجهود الأعضاء الآخرين في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تواصل المساهمة في تغطية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع "انظر فقط إلى مبادرة جمهورية التشيك غير العادية لشراء آلاف قذائف المدفعية من دول ثالثة وقد أعلنت المملكة المتحدة عن أكبر مجموعة من المعدات على الإطلاق، تبلغ قيمتها حوالي 620 مليون دولار. مع الأخذ في الاعتبار إعلان ألمانيا الجريء بأنها ستتبرع بنظام باتريوت آخر لأوكرانيا".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه خلال العامين الماضيين، زودت حوالي 50 دولة من جميع أنحاء العالم أوكرانيا بأكثر من 70 نظام دفاع جوي متوسط وطويل المدى، ونحو ألف صاروخ، و3000 مركبة مدرعة، منها أكثر من 800 دبابات القتال الرئيسية كما تلقت القوات المسلحة الأوكرانية عشرات الآلاف من الصواريخ المضادة للدبابات، وسوف يصل هذا العام إلى أوكرانيا سرب من طائرات إف-16 برفقة طيارين ومهندسين تم تدريبهم على يد أعضاء مجموعة الاتصال.

وأشار أوستن إلى أن "هذه كلها شهادات على التزامنا المشترك بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة ومن خلال مجموعات الاتصال التابعة لتحالف القدرات، لدينا الآن هيكل مرن ذكي للتكيف مع التحديات الجديدة وبناء قوة المستقبل التي تحتاجها أوكرانيا لفترة طويلة.

وزير الدفاع الامريكي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا لويد أوستن حزمة مساعدات دفاعية صواريخ هيمارس

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