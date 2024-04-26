عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان: الزمالك جاهز لمواجهة دريمز وسعيد بعودة المصابين

احمد سليمان
احمد سليمان

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة إن الإدارة وفرت كل الإمكانيات للفريق قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع سليمان قائلاً:" لدينا ثقة في جميع اللاعبين، والفريق جاهز للقاء بطل غانا، ومجلس الإدارة يدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة".

وأبدى أحمد سليمان سعادته بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام بطل غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن  حسين لبيب رئيس النادي  وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك نادي الزمالك دريمز الغاني الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

ترشيحاتنا

بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟.. أسراره والحكمة من كونه عبادة الرجال

أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| «طائرة الأهلي» يفوز على ناصرية بجاية الجزائري

إعلام إسرائيلي: المفاوضات مع الجانب المصري إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ