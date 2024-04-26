موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي.. يواجه النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، فريق مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الاهلي ومازيمبي في لقاء الذهاب ي الكونغو الأسبوع الماضي، ويتطلع الأهلي للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي.

وهناك توقعات بتغييرات في تشكيلة الأهلي، حيث يُتوقع عودة بيرسي تاو من الإصابة، ومشاركة محمد مجدي أفشة منذ البداية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تبدأ المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع للأهلي:

- **حراسة المرمى:** مصطفى شوبير.

- **خط الدفاع:** محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

- **خط الوسط:** عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

- **خط الهجوم:** أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وتذاع بشكل مجاني عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية.

استعدادات إستاد القاهرة

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في العاشرة، مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولى.

وتابع وزير الشباب والرياضة سير العمل في الاستاد، للاطمئنان على التجهيزات الأمنية والتنظيمية، كما التقى بمسؤولي إدارة الاستاد للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وأعرب أشرف صبحي عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز في المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة، مؤكداً على دعم الدولة المصرية الكامل للرياضة المصرية بجميع مجالاتها.