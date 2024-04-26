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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن استعداده مناظرة ترامب

صدى البلد

في مقابلة حديثة مع المذيع هوارد ستيرن، نشرها موقع أيه بي ي نيوز، أعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده لمناظرة الرئيس السابق دونالد ترامب في الدورة الانتخابية المقبلة لعام 2024. وفي حين لم يحدد بايدن موعدا للمناظرة، فقد أشار إلى استعداده لخوض مناظرة مع منافسه.

خلال المقابلة الفردية، سأل ستيرن بايدن مباشرة عما إذا كان لديه خطط لمناقشة منافسه في انتخابات 2024. رداً على ذلك، قال بايدن: "أنا في مكان ما. لا أعرف متى. أنا سعيد بمناظرته". وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها بايدن علنًا إلى نيته مناظرة ترامب في الانتخابات المقبلة.

وبعد تعليق بايدن على برنامج ستيرن، رد مدير حملة ترامب، كريس لاسيفيتا، على وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن استعداده لترتيب المناظرة. يشير رد لاسيفيتا، "حسنًا، فلنقم بإعداد الأمر!"، إلى رغبة ترامب في الدخول في مناظرة مع بايدن.

يشير استعداد بايدن لمناظرة ترامب إلى استعداده للانخراط في الخطاب السياسي والدفاع عن سياساته ومواقفه. وعلى نحو مماثل، يعكس رد مدير حملة ترامب مدى حرص معسكر ترامب على المشاركة في المناظرات الانتخابية.

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