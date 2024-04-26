دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يصل استاد القاهرة لخوض مباراة مازيمبي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي التي تقام مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

فور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

خاض الفريق مرانه الختامي لمباراة مازيمبي أمس، وبدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر.

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