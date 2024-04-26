قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة جدا في مجال الزراعة خلال الفترة الماضية وخاصة في تنمية مناطق سيناء من خلال إنشاء شبكة طرق وأنفاق لربط سيناء بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى تطوير ميناء العريش وإنشاء محطات لمعالجة المياه وتوفير المياه للزراعة.

أضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيناء بها أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء، بالإضافة إلى تطوير نصف مليون فدان في شمال وجنوب سيناء وأنشأنا بها 18 تجمع زراعي وكل حيز يضم 5 أفدنة بها العديد من الصوب والإنتاج الحيواني والنباتي وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، إصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه، موضحا أن الدولة ملكت العديد من أهالي سيناء أراضي من أجل زراعتها ووفرت لهم بعض الشتلات ومستلزمات الإنتاج ووفرت عليهم تكلفة إصلاح الأراضي.

