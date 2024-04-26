ليبيا تعتزم إنشاء مخيم للاجئين السودانيين على حدود البلدين

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 عن مقترح لإنشاء مخيم للاجئين السودانيين على الحدود الليبية السودانية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني.

وعرض وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عصام أبوزريبة، الذي يترأس أيضا اللجنة الوزارة المعنية بمعالجة أوضاع النازحين السودانيين، المقترحين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مساء اليوم الجمعة، بمدينة الكفرة، وفقا لما أوردته صحيفة الوسط الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، في بيان له، أن الاجتماع خصص لبحث قضية النازحين والمهجرين القادمين من السودان إلى ليبيا نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم، ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بالجالية السودانية النازحة في الكفرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتوفير المساعدات اللازمة لهم.

وكما تطرق الاجتماع أيضًا إلى آلية العمل اللازمة لإتمام إجراءات النازحين السودانيين.

وخلال الاجتماع عرض وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة مقترحا بإنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان، بالإضافة إلى تأسيس مخيم للنازحين الذين لا يملكون أوراقًا ثبُوتية، مؤكدا استعداده للتعاون مع جميع الأجهزة المختصة لتوفير الدعم والمساعدة للنازحين السودانيين في الكفرة.