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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل الكشف عن بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة بشمال سيناء ..شاهد

آثار تل حبوة
آثار تل حبوة

كشف رمضان حلمي مدير منطقة آثار شمال سيناء، عن تفاصيل الكشف عن بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة بشمال سيناء.

وقال حلمي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن الاكتشافات الأثرية في شمال سيناء متعددة، متابعا: شمال سيناء لها تاريخ مستمر من عصور الدولة الحديثة حتى العصور الإسلامية والفتح الإسلامي.

واسترسل: المصري القديم أنشأ عدة قلاع عسكرية للحفاظ على أراضي ومناطق سيناء، فتلك المناطق كانت استراحات لتسجيل الغلال وتخزين المؤن الغذائية في الحروب.

وأوضح أن الاكتشاف الأخير يعود للدولة الحديثة، بعد عثورنا على نقش باسم الملك تحتمس الثالث.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 20 قلعة عسكرية في شمال سيناء خلال الفترات الماضية.

استراحة ملكية محصنة تل حبوة سيناء شمال سيناء آثار شمال سيناء العصور الإسلامية

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