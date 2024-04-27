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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حان وقت الصفقة.. تحرك جديد لعائلات الرهائن الإسرائيليين في تل أبيب

عائلات الرهائن الإسرائيليين
عائلات الرهائن الإسرائيليين

تعتزم عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، التظاهر مجددا اليوم السبت في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق، بعد يوم من عقد محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين حول اتفاق الرهائن المحتمل.

وقال منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، المنظم للتظاهرة، في بيان له إن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة هو “أولوية وطنية قصوى”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف المنتدى "الآن هو الوقت المناسب للإظهار من خلال العمل أن تأمين إطلاق سراح الرهائن يمثل أولوية وطنية قصوى"، مشيرا إلى أن: "هناك إجماع واسع النطاق بين كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي على الموافقة على صفقة عودة جميع الرهائن".

وقال المنظمون إن المسيرة ستبدأ في ساحة الرهائن في تل أبيب في الساعة الثامنة مساء.

وانتهت المحادثات بين مسؤولين إسرائيليين ووفد مصري رفيع المستوى يوم الجمعة، حيث حذرت إسرائيل من أن هذه كانت "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل أن تشن إسرائيل هجومها المخطط له منذ فترة طويلة على رفح الفلسطينية.

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