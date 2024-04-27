طائرة مساعدات قطرية تحمل 25 طنا تصل مطار بورتسودان

وصلت اليوم طائرة قطرية إلى مطار بورتسودان ، تحمل 25 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وسيارتي إسعاف، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري.

ووفق وسائل إعلام سودانية؛ بلغ مجموع الطائرات 18 طائرة، بإجمالي 555 طنا من المساعدات للشعب السوداني.



وكانت قطر في وقت سابق قد أعلنت عن تعهد جديد بقيمة 25 مليون دولار كمساعدات لدعم الشعب السوداني للحد من المآسي الإنسانية نتيجة الصراع المستمر.

وحسب مكتب الإعلام الدولي في قطر؛ فبذلك بلغ إجمالي الدعم المقدم من دولة قطر حتى الآن 86 مليون دولار، بما فيها المساهمات المقدمة من جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري.



وكانت قطر قد أكدت موقفها الداعم للسودان وشعبه وتقديم المساعدات الإنسانية حتي يتجاوز المحنة الحالية معربا عن أمله في إحلال السلام والأمن والإستقرار في السودان .