زيلينسكي يطلق نداءً جديدًا لتزويد أوكرانيا بدفاعات جوية وأسلحة

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء جديدًا لتزويد أوكرانيا بدفاعات جوية وأسلحة بـ "أسرع وقت ممكن".

وقال زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس": هذه الليلة، استهدف 34 صاروخًا روسيًا أوكرانيا، وتمكنا من اعتراض جزء منهم. ومع ذلك، فإن العالم لديه كل الموارد اللازمة لمساعدتنا في اعتراض كل صاروخ وطائرة بدون طيار يطلقها الروس. وهذا أمر ممكن تماما. كل ما هو مطلوب هو تنفيذ القرارات والاتفاقات السياسية اللازمة".

وأضاف أن ما تحتاجه أوكرانيا هو أنظمة دفاع جوي، وكمية ونوعية كافية من الأسلحة لضمان تحركاتها على الخطوط الأمامية، فضلاً عن التسليم الفوري والعمل الثابت.

وأشار زيلينسكي إلى أنه "يجب أن يفشل الإرهاب دائمًا، وكل من يساعدنا في مكافحة العدوان الروسي هو مدافع حقيقي عن الحياة".

وأكد أن أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة وجميع شركائها لقراراتهم لدعم البلاد وشعبها، داعيًا إلى بذل قصارى جهدها لضمان أن تسود الحياة.