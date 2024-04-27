باحث : التصعيد العسكري الأوكراني سيقابل برد روسي كبير

علق محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، على تطور الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: كثافة الهجمات الأوكرانية على روسيا خففت الضغط عليها وجعلتها تتنفس من جديد، بعد إرسال كمية هائلة من المسيرات فوق الأراضي الروسية.

واسترسل: ما حدث تصعيد عسكري بعد تلقي كييف المساعدات الأمريكية التي وقع عليها الكونجرس الأمريكي مؤخرا.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا يعني إشارة للتصعيد وهو أمر مهم جدا بالنسبة إلى روسيا التي تسحب أوكرانيا إلى عملية عسكرية خاصة وليست حرب.

ولفت إلى أن التصعيد الأوكراني سيقابل بتصعيد على الأرض من موسكو، مسترسلا: روسيا لم تستهدف المنشآت الحيوية المدنية وقطاع الطاقة إلا عندما بدأت أوكرانيا باستهدافه في موسكو.