أمل السيد.. حكاية مؤسسة أول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية فى مطروح

قالت أمل السيد، مؤسسة أول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية في مطروح، إن تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية كان مفاجأة غير متوقعة، حيث ساهم في إمدادي بدفعة معنوية كبيرة لي.

وأشارت "السيد"، خلال مداخلة لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن قصص النجاح للكثير من السيدات ساهمت في تشجيعنا لتطوير نشاط المؤسسة، قائلة: "قلت للسيدة انتصار السيسي حاسة إن قلبي هيقف من الفرحة فقالت أنا فخورة جدًا بيكي".

ونوهت بأن مبادرة تمكين المرأة البدوية في مطروح، تستهدف تمكين المرأة بشكل اقتصادي، الأمر الذي يساهم في تحسين دخل الكثير من الأسر.

أمل السيد حامد وهي بنت محافظة مطروح أطلقت أول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية في مطروح، تعمل مدربة متطوعة في برنامج الأغذية في ريادة الأعمال ودربت أكثر من ٢١٨ سيدة بنجوع وقرى مطروح.