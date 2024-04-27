صعقها تيار كهربائي.. مصرع سيدة بإحدى قرى الدقهلية

لقيت سيدة باحدى قرى الدقهلية مصرعها صعقًا بالتيار الكهربائي وذلك أثناء قيامها بتركيب لمبة إضاءة داخل حجرة أعلى سكنها لتربية الطيور.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة السنبلاوين يفيد بمصرع ربة منزل وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان الواقعة وبسؤال أهليتها أكدوا أنه أثناء قيام الراحلة بتركيب لمبة إضاءة بحجرة أعلى المنزل سكنها لتربية الطيور صعقها التيار الكهربائي وتوفيت على إثر ذلك، ولم يتم اتهام أحد بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفية يفيد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.