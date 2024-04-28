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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون: الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه كل الجرائم

نتيناهو
نتيناهو

أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مشددًا على أن ما يحدث الآن هو ضد إسرائيل، وهي لا تتحمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تتحمل تعقيد كافة الأمور في هذه الحرب ضد غزة.

وأشار "حلمي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ضد سياسة نتنياهو، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي هو حالة مرفوضة وغير مقبولة بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وأيضا ضغوط من دول المحيطة بإسرائيل، مؤكد أن نتنياهو إذا رضخ لكل هذا سيفقد الحكم.

وتابع: "الفلسطينيين قد أخذوا موافقة منذ عدة سنوات للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ولكن هناك الكثير من المظاهر في هذا الشأن وأيضًا من النواحي السياسية التي لها تأثير على ذلك، منوهًا بأن أمريكا وإسرائيل تعدوا في مخالفة القانون الدولي سواء في الفيتو في قرارات مجلس الأمن أو فيما يحدث في القتل والانتهاك.

وأضاف أنه لابد من الإعداد الجيد لمذكرات اعتقال ستصدرها أو يتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن كافة الجرائم التي نصت عليها الجنائية الدولية ارتكبتها إسرائيل وخالفت قواعد القانون الدولي.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/cwgC2BwvPnTiMseG/?mibextid=ox5AEW

المحكمة الجنائية الدولية برنامج مساء دي إم سي الولايات المتحدة محكمة الجنائية الدولية حقوق الإنسان

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