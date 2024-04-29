حسام المندوه: الفوز بالسوبر الإفريقي على الأهلي بمثابة التتويج ببطولتين

حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، أكد أن هدفهم الرئيسي هو التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

في تصريحاته التلفزيونية، أكد "المندوه" أن نادي الزمالك يسعى دائمًا للفوز في أي بطولة يشارك فيها، وأنهم يطمحون للتتويج بكأس الكونفدرالية بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقي.

وأوضح المندوه أن الفوز على الغريم التقليدي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي يُعتبر مكسبًا كبيرًا للزمالك، حيث يُعتبر هذا الانتصار مثل الفوز ببطولتين بالنسبة لهم، لأنه يمثل تحقيق الفوز في بطولة مهمة بالإضافة إلى التغلب على الفريق الأهلي.

وقد حسم الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتطلع الفريق لمواجهة نهضة بركان في المباراة النهائية، متطلعًا لتحقيق اللقب وتحقيق النجاح في المسابقة.

وعلي الجانب الآخر صعد للأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويعد هو المرشح الأول لحصد اللقب وفي حالة حصده للقب سيواجه الفائز ببطولة الكونفدرالية في بطولة السوبر الإفريقي واذا تمكن الزمالك من حصد لقب ستكون مباراة قرن اخري.