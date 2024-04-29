بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس الصلاة من البصخة المقدسة بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى

ترأس أمس، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالمحلة الكبرى.

شارك في الصلاة الأب أنجيلوس مسعود، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية العذراء مريم، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا، وشعب رعايا المحلة الكبرى، وقويسنا، وطنطا، والأخوات الراهبات.

وألقى صاحب الغبطة كلمة العظة حول "أهمية الامتلاء من الروح القدس"، مؤكدًا على أن صلوات البصخة المقدسة هي تسبيح للقائم من بين الأموات، المنتصر، وليست حزن، أو الآم، مشيرًا إلى أن الصليب هو أداة للانتصار على الموت.