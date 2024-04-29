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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الرياض.. انعقاد الاجتماع الوزاري السداسي مع الولايات المتحدة لبحث أزمة غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

استضافت الرياض اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 الاجتماع السداسي مع الولايات المتحدة في الرياض لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظرائه من مصر سامح شكري، و الإمارات عبد الله بن زايد، والأردن أيمن الصفدي، وقطر محمد بن عبد الرحمن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحث الاجتماع، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحضرت الاجتماع، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومدير إدارة المشرق العربي محمد الحربي.

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