رويترز: تكلفة إنشاء رصيف غزة 320 مليون دولار

قال مسؤول دفاعي أمريكي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن التكلفة التقديرية للجيش الأمريكي لبناء رصيف قبالة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى 320 مليون دولار أمريكي.

وأفادت وكالة رويترز يوضح هذا الرقم، الذي لم يتم الإعلان عنه سابقًا، الحجم الهائل لجهود البناء التي قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تشمل حوالي 1000 من أفراد الخدمة الأمريكية، معظمهم من الجيش والبحرية.

ومع ذلك، فقد تضاعفت التكلفة تقريبًا عن التقديرات الأولية في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال السناتور روجر ويكر أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يقودها الديمقراطيون لرويترز عندما سئل عن التكاليف "التكلفة لم ترتفع فحسب، لقد تضاعفت".

وأضاف "أن هذا الجهد الخطير ذو الفائدة الهامشية سيكلف الآن دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 320 مليون دولار أمريكي لتشغيل الرصيف لمدة 90 يومًا فقط."