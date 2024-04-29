بسبب اولمبياد باريس.. مصر تشارك بمنتخب الناشئين في بطولة أفريقيا للسباحة بأنجولا

يستعد منتخب مصر للسباحة “القصيرة، والمياه المفتوحة” للمشاركة في بطولة أفريقيا للسباحة، وتقام منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل في أنجولا، ضمن خطة الإعداد لمحاولة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المتوقع أن يحصد منتخب مصر للسباحة عدة ميداليات في البطولة، إلا أن البعثة هذا العام تشارك بمنتخب مصر للسباحة للناشئين.

ويأتي ذلك القرار بسبب رغبة مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس،في الحفاظ على القوام المنتخب الأول للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس المقبل .

وتربع منتخب مصر للسباحة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الأفريقية في أكرا عاصمة غانا على رأس قائمة الفائزين بميداليات دورة الألعاب الأفريقية.

وجاءت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية 79 ميدالية متنوعة بواقع 46 ميدالية ذهبية و17 فضية و16 برونزية.