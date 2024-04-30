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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الغربية: اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز.. صور

مديريه الزراعة بالغربية
مديريه الزراعة بالغربية

أعلنت مديريات الزراعة ، والري  ، والإصلاح الزراعي بالغربية اليوم بدء إجراءات مشددة، استعدادا لبدء موسم زراعة محصول الأرز لموسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، حيث استضافت مديرية الزراعة بالغربية ، اجتماعا تنسيقيا بين الزراعة , والري ، والإصلاح الزراعي بالغربية ، لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز لهذا العام، ومنع المخالفين.

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كما يأتي ذلك تحت رعاية وبحضور  الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية وشارك في الاجتماع التنسيقى ، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للرى بالغربية ، والمهندس محمد العويسى مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية ، والمهندس احمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بالغربية ، والمهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا ، استعدادًا لاستقبال موسم زراعة الأرز هذا العام.

كما يتضمن الالتزام بمساحات الأرز طبقًا لقرار وزير الرى، ومنع الزراعات المخالفة مع عمل حصر لأى مساحات مخالفة وإرسالها إلى الإدارة العامة للرى وعمل محاضر لمن يخالف هذا القرار.
وتم التأكيد ، على ضرورة التنبيه على المزارعين بالالتزام بالمساحة المصرح بها، وأن من يخالف القرار يتم تحرير محاضر لهم، بجانب التأكيد على عمل حملات لتجفيف وازاله المشاتل المخالفة قبل الزراعة تنفيذا لقرار معالى السيد محافظ الغربية بهذا الشأن.

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جاء ذلك  الاجتماع فى اطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى  رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى

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