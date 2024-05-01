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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات 146 مليون دولار|مجموعة صينية تضع حجر أساس لمصنع مواسير زهر بـ«منطقة السخنة»

مجموعة صينية تضع
مجموعة صينية تضع حجر أساس لمصنع مواسير زهر بـ«منطقة السخنة»

  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الثلاثاء وضع حجر أساس لمصنع مسبوكات حديد الزهر التابع لمجموعة "شين شينغ" الصينية باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار، وذلك في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة.
وقالت المنطقة الاقتصادية - في بيان لها- أنه شهد مراسم وضع حجر الأساس، وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و تشاو ليو تشينج الملحق التجاري لسفارة دولة الصين بالقاهرة، و وي جيان تشينغ المدير العام التنفيذي لشركة تيدا الصين إفريقيا، ويي ماولين رئيس شركة شين شينغ لمواسير حديد الدكتايل، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
والمصنع يستهدف إنتاج مواسير ضغط عالي من الزهر المرن (من 100 مم إلى 1000 مم)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 240 ألف طن، وذلك على مساحة 270 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 714 فرصة عمل مباشرة.
وقال جمال الدين - خلال كلمته - إن وضع حجر الأساس هو مؤشر على الثقة المتبادلة والجدية بشأن التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة شين شينغ، ورغبة الشركة في تسريع وتيرة العمل، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد أهمية توطين صناعة مواسير الزهر لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، مثمنا جهود السفارة الصينية بالقاهرة وشركة تيدا – مصر في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه قال الملحق التجاري لسفارة دولة الصين بالقاهرة إن مصر من أولى الدول التي أقامت علاقات مع دولة الصين، ويعد هذا العام هو الذكرى العاشرة لإقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن مصر حققت نجاحاً كبيرا في التعاون مع الاستثمارات الصينية وفقاً لاستراتيجية الحزام والطريق، مشيرا إلى أن اكتمال هذا المشروع سوف يعطي الثقة لمزيد من الشركات الصينية للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 
كما قال المدير العام التنفيذي لشركة تيدا الصين إفريقيا، إن احتفال اليوم بوضع حجر الأساس يعبر عن مزيد من الفرص التنموية في المستقبل، موجها الشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التعاون والدعم الذي جعل (تيدا – مصر) تستقطب 160 شركة بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وفرت من خلالها 50 ألف فرصة عمل، وأكدت بها على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 
من جانبه أوضح رئيس شركة شين شينغ لمواسير حديد الدكتايل أن وضع حجر الأساس يعد لحظة فارقة في تاريخ تطور الشركة والتي تعد أكبر شركة في العالم لتصنيع مواسير حديد الدكتايل، موضحا أن التواجد بالمنطقة الاقتصادية يمكن الشركة من تقديم خدمات أكبر لعملائها في مصر وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، ودعم التنمية الإقليمية، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية على الدعم والمساندة. 
يذكر أن تم توقيع عقد نقل حق انتفاع مساحة المشروع التي تقع ضمن منطقة تيدا الصناعية، لصالح شركة "شين شينغ" لصناعة مواسير الدكتايل خلال مارس الماضي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسبوكات حديد الزهر شين شينغ استثمارات منطقة السخنة الصناعية

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