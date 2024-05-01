شاهد عيان|طبيب مصري يروي رحلته بقطاع غزة لعلاج الجرحى: "دمار لا يوصف"..فيديو

تحدث الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحات العظام و المفاصل بطب قصر العيني عن تطوعه لعلاج جرحى غزة، قائلاً:"دخلنا عن طريق مدخل رفح من الجنوب، ثم حصلنا على تصريح للصعود إلى الشمال، و الشمال هي المنطقة التي كانت محاصرة ، ومعزولة، وكانت الخدمات الطبية متوقفة بها"



وأضاف أحمد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه من خلال رحلته من الجمال إلى الشمال في قطاع غزة، شاهد دمار في قطاع غزة لا يمكن وصفها أو تخيلها، معلقاً:"لا يوجد بيت قائم يصلح للسكن"



وتابع:"البيوت كلها عبارة عن ركام، و هذا الركام عبارة عن مقابر جماعية للسكان، لأن لا توجد معدات تستطيع رفع الركام، لأستخراج الضحايا"