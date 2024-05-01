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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل أفريقية النواب يطالب بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي وأمير الكويت لإنهاء معاناة الفلسطينيين

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال زيارة أمير الكويت للقاهرة والتى تعد الأولى منذ توليه منصبه وضعت العالم كله بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

 

وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ رؤية مصر والكويت والتى تم التأكيد فيها بكل حسم وقوة على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشيداً بالرفض وبشكل قاطع من مصر والكويت استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وتحذير الرئيس السيسى وشقيقه أمير دولة الكويت من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة وخطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

 

كما أشاد الدكتور محمد سليم بمطالبة مصر والكويت للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة والرفض القاطع من مصر والكويت لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، معلناً اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى وأمير الكويت على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

 

وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ رؤية مصر والكويت يكفل تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مؤكداً على ضرورة إسراع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر والكويت لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رفح الفلسطينية الممارسات الإسرائيلية

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